Окупанти викопали мусульманське захоронення і намагаються видати його за скіфське

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 15:43

Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим

Окупаційна влада Криму проводить розкопки на території зниклого селища Унгут Кіровського району, де виявили старе мусульманське захоронення, яке намагаються представити, як давньоскіфське.

Дослівно: "Стало відомо, що під час проведення робіт пов'язаних з будівництвом водопроводу до міста Керч на території вже зниклого селища Унгут Кіровського району було виявлено старе мусульманське захоронення, яке окупаційна влада намагається представити, як давньоскіфське.

 

Хоча, кримськотатарські активісти, які прибули на місце "археологічних розкопок", стверджують, що за всіма ознаками це саме мусульманське захоронення".

Деталі: Прокуратура Криму внесла відомості за фактом незаконного проведення "археологічних розкопок" до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Українська правда

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Теми: Крим окупація


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