Проукраїнські члени ПАРЄ вимагають зустрічі з Макроном: говоритимуть про Росію

Іноземні парламентарі та делегації, що підтримали Україну в ПАРЄ та ще влітку оголосили про спільний демарш через "прощення" Росії, на зустрічі у Ризі узгодили подальші спільні дії.

Про це розповів у коментарі "Європейській правді" голова комітету ВР у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу"), що брав участь у переговорах.

Парламентарі від тих держав, що підтримали Україну, вимагатимуть зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, адже саме у період головування Франції та під її впливом Рада Європи вирішила зняти з РФ санкційний тиск.

"Усі зацікавлені звернуться до Франції, як головуючої країни, і до Макрона з вимогою про зустріч з нами для обговорення ситуації і того, як Франція і Макрон уявляють собі захист прав людини в Росії", - пояснив Яременко.

Він уточнив, що депутати розраховують на таку зустріч під час осінньої сесії ПАРЄ. Відомо, що 1 жовтня президент Франції планує відвідати Страсбург і планує виступити на засіданні асамблеї.

Водночас Яременко не став уточнювати, чи планує Україна надсилати до Страсбурга делегацію нової ВР для відновлення повноцінної участі у роботі асамблеї. Депутат уточнив, що це рішення залежатиме від подальшого розвитку подій.

У координаційній зустрічі в Ризі взяли участь депутати від 8 держав-членів Ради Європи: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, України, Грузії, Швеції та Великої Британії. "Але лист залишимо відкритий для підпису усіма бажаючими", - уточнив народний депутат.

Як повідомлялося, під час скандальної сесії ПАРЄ, де з Росії був знятий санкційний тиск, представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції. Водночас словацький депутат, що спершу підтримав Україну, на зустріч у Ризі не приїхав. Його дії на підтримку України викликали опір окремих колег у парламенті, зокрема йшлося про його виключення з делегації.

Європейська правда