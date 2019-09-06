Поліція затримала чоловіка, який стріляв у тролейбусі
Джерело: Оксана Блищик, начальник відділу комунікації поліції Києва
Поліція Києва затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в тролейбусі та на зупинці громадського транспорту.
Деталі: Про місцезнаходження зловмисника поліції повідомив чоловік, який його упізнав.
Утікача затримали в тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, з якої він, імовірно, стріляв.
Затриманого доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.
Цьому передувала суперечка між пасажирами тролейбуса, у якій двоє осіб отримали вогнепальні поранення.
Один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента. На зупинці він вийшов із салону.
У конфлікт втрутився інший пасажир, який наздогнав правопорушника. Під час з’ясування стосунків на зупинці озброєний чоловік тричі вистрілив у того, хто заступився за потерпілого, і втік.
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