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Новини 6 вересня: підозра Вілкулу та Колєснікову, кадрові рішення Рябошапки

П'ятниця, 6 вересня 2019, 21:31

Вілкулу та Колєснікову оголосили підозру, Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей — новини, які були актуальні 6 вересня.

Про Вілкула та Колєснікова

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко стверджує, що екс-нардепам "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову оголосили підозри та почали процедуру розшуку.

Про Рябошапку

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей.

Також Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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Українська правда
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