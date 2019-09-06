Війна на Донбасі: 6 ворожих обстрілів за добу

Минулого дня , 5 вересня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув , іще один отримав поранення.

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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