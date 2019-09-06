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Війна на Донбасі: 6 ворожих обстрілів за добу

П'ятниця, 6 вересня 2019, 21:51

Джерело: повідомлення ООС о 9 годині вечора

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. 

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Штаб зафіксував обстріли в околицях Павлополя, Лебединського, Гранітного, Красногорівки, двічі поблизу Водяного.

Минулого дня, 5 вересня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, іще один отримав поранення.

Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
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