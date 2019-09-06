Війна на Донбасі: 6 ворожих обстрілів за добу
П'ятниця, 6 вересня 2019, 21:51
Джерело: повідомлення ООС о 9 годині вечора
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Штаб зафіксував обстріли в околицях Павлополя, Лебединського, Гранітного, Красногорівки, двічі поблизу Водяного.
Минулого дня, 5 вересня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, іще один отримав поранення.
Українська правда