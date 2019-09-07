У Путіна прокоментували обмін між Україною і РФ

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Субота, 7 вересня 2019, 14:39

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбувся.

Джерело: коментар Пєскова журналістам, коментар Москалькової в ефірі телеканалу "Росія 24", Інтерфакс

Пряма мова Пєскова: Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому.

Там Вишинський є. Списки підуть пізніше. Поки в цілому оцінка така.

Деталі: В свою чергу Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова назвала непростою роботу з досягнення домовленостей в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

Пряма мова Москалькової: За цим днем ​​величезна трирічна праця великої кількості людей. Після того, як відбулася розмова між президентами України і Росії 11 липня, вперше ми відчули конструктив, і взаємний діалог став набувати чітких обрисів.

...У більшості тих, хто приземлився сьогодні в Росії і Україні не було паспортів з різних причин. Була плутанина, і довелося виконати велику роботу, щоб запросити відповідні документи і визначити юридичний статус цих людей.

... Я дуже сподіваюся, що це - початок великої гуманітарної широкомасштабної місії, яка створена двома президентами.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

Українська правда

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Теми: Росія політв'язні


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