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У РФ учасників обміну вивезли з аеропорту

Субота, 7 вересня 2019, 15:26

Громадян, яких передала Росії українська сторона у межах обміну, вивезли з московського аеропорту Внуково-2.

Джерело: Громадське

Деталі: Росіян вивезли тими ж автобусами, якими привозили в аеропорт українців з СІЗО Лефортово.

«Громадське» зазначає, що родичі декого з тих, хто повернувся, дізналися про їхнє звільнення від журналістів.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

В аеропорту "Бориспіль" українських бранців Кремля зустрічали політики, зокрема президент Володимир Зеленський. 

Теми: полоненіРосія
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