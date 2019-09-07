Туск радий звільненню Сенцова і моряків та закликав РФ звільнити всіх інших

1268 переглядів
Субота, 7 вересня 2019, 17:16

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав звільнення Олега Сенцова та інших українців і закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у Twitter.

"Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав Туск.

Нагадаємо,

  • 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: полонені Росія Польща


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру 7 вересня 2019, 17:02
На окупованому Донбасі утримують 227 українців - СБУ 7 вересня 2019, 16:33
Звільнених українців повезли до лікарень, Клих у реанімації 7 вересня 2019, 16:31
Усі новини
Головні новини
УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани
Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру
Звільнених українців повезли до лікарень, Клих у реанімації
Усі новини
соціум

6 продуктів, які варто купувати не економлячи

Кіно

10 фільмів, які допоможуть вам бути толерантними

екологія

За чистотою повітря в Києві тепер можна слідкувати онлайн