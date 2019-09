Туск радий звільненню Сенцова і моряків та закликав РФ звільнити всіх інших

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав звільнення Олега Сенцова та інших українців і закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у Twitter.

"Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав Туск.

Finally! The release of Oleg #Sentsov and the Ukrainian sailors fills me with relief. I continue my call on Russia to release all political prisoners and respect Ukraine’s territorial integrity. https://t.co/qp5HpRQEDE