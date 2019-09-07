Посол Британії: Росія зобов'язана співпрацювати з розслідуванням MH17

Росія зобов'язана співпрацювати зі слідчими, які розслідують обставини катастрофи літака рейсу MH17, збитого в 2014 році над Донбасом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

"У цей важливий для українців день ми повинні пам'ятати, що відповідно до резолюції 2166 РБ ООН Росія зобов'язана в повній мірі співпрацювати з розслідуванням по збитому MH17 і зусиллями щодо притягнення до відповідальності винних", - написала Сіммонс в Twitter.

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