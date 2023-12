Посол Британії: Росія зобов'язана співпрацювати з розслідуванням MH17

Росія зобов'язана співпрацювати зі слідчими, які розслідують обставини катастрофи літака рейсу MH17, збитого в 2014 році над Донбасом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account.