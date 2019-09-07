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Посол Британії: Росія зобов'язана співпрацювати з розслідуванням MH17

Субота, 7 вересня 2019, 18:37

Росія зобов'язана співпрацювати зі слідчими, які розслідують обставини катастрофи літака рейсу MH17, збитого в 2014 році над Донбасом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"У цей важливий для українців день ми повинні пам'ятати, що відповідно до резолюції 2166 РБ ООН Росія зобов'язана в повній мірі співпрацювати з розслідуванням по збитому MH17 і зусиллями щодо притягнення до відповідальності винних", - написала Сіммонс в Twitter.

Передісторія:

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія:

  • У суботу відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха. 
  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
  • У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
  • У суботу президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

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