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"Тиша" на Донбасі: Бойовики вели артилерійський вогонь - СЦКК

Субота, 7 вересня 2019, 19:47

У суботу бойовики вдалися до провокацій та порушили режим припинення вогню, обстрілюючи напрямки населених пунктів з мінометів та артилерії, які заборонені Мінськими угодами.

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил

Деталі: За даними штабу,з 00:05 до 00:10 7 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру (2 міни) у напрямку н.п. Новгородське.

З 7:05 до 7:40 в напрямку населеного пункту Південне бойовики вели вогонь, застосувавши артилерію калібру 122 мм (3 снаряди) та міномети 82-го калібру (10 мін).

З 7:45 до 8:10 у напрямку населеного пункту Шуми російські найманці застосували артилерію калібру 122 мм (19 снарядів).

Українська правда
Теми: ДонбасМінські угоди
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