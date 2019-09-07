Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ
Субота, 7 вересня 2019, 20:35
Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.
Джерело: "5 канал"
Деталі: У "Феофанії" звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.
За словами лікарів, стан колишніх полонених різний. Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними.
Нагадаємо,
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
- Українських моряків доправили для обстеження до військового госпіталю, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".
- Серед моряків, які повернулися з РФ, осіб у важкому стані немає, звільнений політв’язень Станіслав Клих перебуває у реанімації.