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Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ

Субота, 7 вересня 2019, 20:35

Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.

Джерело: "5 канал"

Деталі: У "Феофанії" звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження. 

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.  Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними. 

Нагадаємо, 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Українських моряків доправили для обстеження до військового госпіталю,  інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".
  • Серед моряків, які повернулися з РФ, осіб у важкому стані немає, звільнений політв’язень Станіслав Клих перебуває у реанімації.

Теми: полоненіСенцовБалухздоров'я
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