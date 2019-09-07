Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ

Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.

Джерело: "5 канал"

Деталі: У "Феофанії" звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний. Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними.

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