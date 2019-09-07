В ОБСЄ сподіваються, що обмін не завадить розслідуванню катастрофи MH17

Обмін "35 на 35" між Україною та РФ може призвести до обміну усіх полонених та утримуваних осіб, як це передбачено у Мінських угодах, однак не має негативно вплинути на розслідування катастрофи MH17.

Джерело: спільна заява міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака, що головує в ОБСЄ та генсека ОБСЄ Томаса Гремінгера.

Деталі: Лайчак висловив стурбованість та сподівання, що обмін - "позитивний крок", не матиме негативного впливу на розслідування катастрофи малайзійського Боїнга, яке триває.

Пряма мова Лайчака: "Обмін може посилити довіру між двома країнами та призвести до обміну усіх затриманих, як це передбачено Мінськими угодами".

"ОБСЄ та Словаччина під час головування в організації готові допомогти будь-яким чином", - додав Лайчак.

У свою чергу Гремінгер закликав "усі сторони вживати подальших заходів у цьому ж дусі, поважаючи та підтримуючи угоду про припинення вогню та повністю виконуючи Мінські угоди".

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