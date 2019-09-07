В ОБСЄ сподіваються, що обмін не завадить розслідуванню катастрофи MH17
Обмін "35 на 35" між Україною та РФ може призвести до обміну усіх полонених та утримуваних осіб, як це передбачено у Мінських угодах, однак не має негативно вплинути на розслідування катастрофи MH17.
Джерело: спільна заява міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака, що головує в ОБСЄ та генсека ОБСЄ Томаса Гремінгера.
Деталі: Лайчак висловив стурбованість та сподівання, що обмін - "позитивний крок", не матиме негативного впливу на розслідування катастрофи малайзійського Боїнга, яке триває.
Пряма мова Лайчака: "Обмін може посилити довіру між двома країнами та призвести до обміну усіх затриманих, як це передбачено Мінськими угодами".
"ОБСЄ та Словаччина під час головування в організації готові допомогти будь-яким чином", - додав Лайчак.
У свою чергу Гремінгер закликав "усі сторони вживати подальших заходів у цьому ж дусі, поважаючи та підтримуючи угоду про припинення вогню та повністю виконуючи Мінські угоди".
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Нагадаємо,
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- Серед інших українська сторона передала до РФ і Володимира Цемаха - підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17.
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
- У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
- У суботу президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
- Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.