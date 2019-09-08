"35 на 35": Матіос розповів, кого Україна віддала Росії

Військова прокуратура здійснила досудове розслідування, процесуальне керівництво та підтримала державне обвинувачення стосовно 13 із 35 осіб, переданих Росії в рамках обміну "35 на 35", 10 з них є громадянами України.

Джерело: колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у Facebook

Деталі: За словами Матіоса, Цемахом та Вишинським "опікувалися прокурори цивільних прокуратур та прокуратури АРК відповідно, які представляли державне публічне обвинувачення за дорученням керівництва ГПУ".

Учасники обміну з РФ "повністю визнали свою вину й просили президента України про помилування", заявив він.

За даними Матіоса, Олексій Седиков, виданий РФ, є громадянином Росії, був засуджений у 2017 р. до 11 років позбавлення волі за участь у складі «ЛНР» у бойових діях проти ЗСУ.

"Денис Сидоров, громадянин РФ, засуджений у 2017 р. за участь у складі "ДНР" у бойових діях проти підрозділів сил АТО. Віктор Агєєв, громадянин РФ, засуджений у 2018 р. за участь в «ЛНР» та незаконне поводження з вогнепальною зброєю", - повідомив Матіос.

Решта з 13 осіб - громадяни України.

Пряма мова: "Олександр Баранов, у 2014 році після окупації Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив дуржзраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ, засуджений до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Максим Одинцов, у 2014 після окупації Криму вчинив держзраду і дезертирство, засуджений до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Юлія Просолова, громадянка України, засуджена у 2018 р. до 12 років позбавлення волі за вчинення за завданням керівників «ДНР» теракту 31.03.2017 у Маріуполі, внаслідок якого загинув начальник головного відділу контррозвідки УСБУ полковник Хараберюш О.І.".

"Станіслав Єжов засуджений у 2019 р. за держзраду. Будучи заступником керівника протоколу прем’єр-міністра України, надавав допомогу ГУ ГШ ЗС РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом", - нагадав Матіос.

Андрій Васьковський був засужений за держзраду (будучи співробітником Департаменту контррозвідки СБУ, надавав допомогу розвідці РФ шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом. Юрій Ломако засуджений за держзраду шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру 316-го Розвідувального Центру ГУ ГШ ЗС РФ.

Сергій Лазарєв був засуджений за держзраду шляхом передачі ГУ Генштабу ЗС РФ відомостей у сфері оборони та інформації військового характеру. Дмитро Кореновський обвинувачується у вчиненні держзради, передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та «ДНР» інформацію військового характеру.

Віктор Федоров обвинувачується у держзраді та передачі представникам ГУ ГШ ЗС РФ та «ДНР» інформації військового характеру. Олег Хоменко обвинувачується у держзраді та дезертирстві.

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