Волкер закликав продовжувати обмін ув’язненими

Джерело: Твіттер спеціального представника США з питань України Курта Волкера

Курт Волкер сподівається, що повернення українських моряків і обмін ув’язненими слугуватимуть імпульсом для виконання Мінських угод.

Пряма мова: “Дуже радий бачити повернення українських моряків додому і обмін ув’язненими між Україною і Росією. Сподіваюсь, що це слугуватиме імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного виконання Мінських угод”.

Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation.