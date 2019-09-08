Волкер закликав продовжувати обмін ув’язненими
Джерело: Твіттер спеціального представника США з питань України Курта Волкера
Курт Волкер сподівається, що повернення українських моряків і обмін ув’язненими слугуватимуть імпульсом для виконання Мінських угод.
Пряма мова: “Дуже радий бачити повернення українських моряків додому і обмін ув’язненими між Україною і Росією. Сподіваюсь, що це слугуватиме імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного виконання Мінських угод”.
Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) September 7, 2019
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Нагадуємо:
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
- Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".
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