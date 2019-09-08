Волкер закликав продовжувати обмін ув’язненими

2169 переглядів
Неділя, 8 вересня 2019, 00:29

Джерело: Твіттер спеціального представника США з питань України Курта Волкера

Курт Волкер сподівається, що повернення українських моряків і обмін ув’язненими слугуватимуть імпульсом для виконання Мінських угод.

Пряма мова: “Дуже радий бачити повернення українських моряків додому і обмін ув’язненими між Україною і Росією. Сподіваюсь, що це слугуватиме імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного виконання Мінських угод”. 

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадуємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: полонені політв'язні Україна Росія США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"35 на 35": Матіос розповів, кого Україна віддала Росії 8 вересня 2019, 00:19
"Рейс 35" як свідчення того, що людське життя та свобода є найвищою цінністю 7 вересня 2019, 23:40
Зеленський знову поговорив з Путіним - про обмін, нормандську зустріч і Донбас 7 вересня 2019, 23:24
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб  
Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва
Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"
Усі новини
здоров'я

5 звичок, які можуть продовжити життя на десятиліття

їжа

Як зробити макарони вдома

екологія

За чистотою повітря в Києві тепер можна слідкувати онлайн