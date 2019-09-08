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Волкер закликав продовжувати обмін ув’язненими

Неділя, 8 вересня 2019, 00:29

Джерело: Твіттер спеціального представника США з питань України Курта Волкера

Курт Волкер сподівається, що повернення українських моряків і обмін ув’язненими слугуватимуть імпульсом для виконання Мінських угод.

Пряма мова: “Дуже радий бачити повернення українських моряків додому і обмін ув’язненими між Україною і Росією. Сподіваюсь, що це слугуватиме імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного виконання Мінських угод”. 

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадуємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Українська правда
Теми: полоненіполітв'язніУкраїнаРосіяСША
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