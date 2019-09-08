Кольченко розповів, як відмовився писати прохання про помилування

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Неділя, 8 вересня 2019, 05:47

Звільнений український політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування, яке йому запропонували написати в СІЗО Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському".

За його словами, у СІЗО в Москві його завели в кабінет, де співробітник дав взірець прохання про помилування.

"Я читаю — там прохання про помилування. "Я, такий-то, визнаю свою провину…" Кажу: дякую, нічого не буду писати", — сказав Кольченко.

На питання співробітника СІЗО, чи хоче Олександр повернутися назад, відповів, що йому байдуже.

"Співробітник такий: "гаразд, ви вже написали". І пішов", — додав Олександр.

Кольченко пробув у російських в’язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь у "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом із кримським режисером Олегом Сенцовим.

Покарання відбував у виправній колонії №6 в російському Копейську (Челябінська область).

Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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Теми: полонені Росія політв'язні


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