НАТО про обмін: Це крок у правильному напрямку
Неділя, 8 вересня 2019, 05:00
Джерело: Заява офіційного представника НАТО Оани Лунгеску
У НАТО привітали повернення українських моряків додому разом з режисером Олегом Сенцовим.
Деталі: Як йдеться у заяві, повернення моряків, захоплених Росією, разом з Олегом Сенцовим - це крок у правильному напрямку. Альянс і надалі продовжує закликати Росію виконувати всі свої зобов’язання за Мінськими угодами, включно із звільненням всіх ув’язнених.
Також у НАТО наголосили на важливості об’єктивного розслідування катастрофи МН17.
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Нагадуємо:
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
- Серед інших українська сторона передала до РФ і Володимира Цемаха - підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17.
- Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".
Українська правда