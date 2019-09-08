НАТО про обмін: Це крок у правильному напрямку

Джерело: Заява офіційного представника НАТО Оани Лунгеску

У НАТО привітали повернення українських моряків додому разом з режисером Олегом Сенцовим.

Деталі: Як йдеться у заяві, повернення моряків, захоплених Росією, разом з Олегом Сенцовим - це крок у правильному напрямку. Альянс і надалі продовжує закликати Росію виконувати всі свої зобов’язання за Мінськими угодами, включно із звільненням всіх ув’язнених.

Також у НАТО наголосили на важливості об’єктивного розслідування катастрофи МН17.



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