НАТО про обмін: Це крок у правильному напрямку

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Неділя, 8 вересня 2019, 05:00

Джерело: Заява офіційного представника НАТО Оани Лунгеску 

У НАТО привітали повернення українських моряків додому разом з режисером Олегом Сенцовим.

Деталі: Як йдеться у заяві, повернення моряків, захоплених Росією, разом з Олегом Сенцовим - це крок у правильному напрямку. Альянс і надалі продовжує закликати Росію виконувати всі свої зобов’язання за Мінськими угодами, включно із звільненням всіх ув’язнених. 

Також у НАТО наголосили на важливості об’єктивного розслідування катастрофи МН17. 

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Нагадуємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Серед інших українська сторона передала до РФ і Володимира Цемаха - підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17.  
  • Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Українська правда

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Теми: НАТО моряки політв'язні Сенцов полонені


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