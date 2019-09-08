Доба в ООС: 14 ворожих обстрілів

Джерело: Штаб ООС

7 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Деталі: За повідомленням штабу, противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Обстріли велись поблизу 12 населених пунктів, зокрема неподалік Лебединського, Старогнатівки, Новотроїцького, Богданівки, Водяного, Майорська, Новотошківського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.

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