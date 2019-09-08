Британія: план Джонсона по Brexit призвів до відставки в його уряді

Британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала у відставку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр заявила на своїй сторінці у Twitter.

"Я не можу стоять осторонь, так як хороші, помірні консерватори виганяють з партії... Я залишаюся прихильником цінностей Єдиної Нації, які колись привели мене в політику", - заявила міністр.

Це відставка стала першим звыльненням міністра з уряду Бориса Джонсона.

Ембер Радд уточнює, що бути не може "залишатися байдужою, коли виганяють хороших, лояльних консерваторів". Мова йде про позбавлення партійних квитків 21 депутата від консерваторів, які підтримали опозиційний законопроект про відстрочення Brexit.

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