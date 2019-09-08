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Британія: план Джонсона по Brexit призвів до відставки в його уряді

Неділя, 8 вересня 2019, 10:55

Британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала у відставку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр заявила на своїй сторінці у Twitter.

"Я не можу стоять осторонь, так як хороші, помірні консерватори виганяють з партії... Я залишаюся прихильником цінностей Єдиної Нації, які колись привели мене в політику", - заявила міністр.

Це відставка стала першим звыльненням міністра з уряду Бориса Джонсона.

Ембер Радд уточнює, що бути не може "залишатися байдужою, коли виганяють хороших, лояльних консерваторів". Мова йде про позбавлення партійних квитків 21 депутата від консерваторів, які підтримали опозиційний законопроект про відстрочення Brexit.

Передісторія:

  • Законопроект, який змусить Джонсона домагатися тримісячної відстрочки Brexit, було схвалений Палатою лордів у п'ятницю. Очікується, що королева Єлизавета підпише закон в понеділок.
  • Законопроект передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.
  • Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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