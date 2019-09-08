Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва

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Неділя, 8 вересня 2019, 12:03

Сім'я звільненого режисера Олега Сенцова перетнула адмінкордон із окупованим Кримом і прямує до Києва для зустрічі з колишнім політв'язнем.

Джерело: власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов у Facebook

 
Фото з Facebook Іслямова

Пряма мова Іслямова: Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон із окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися.

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується". Разом з іншими звільненими він у суботу поїхав до лікарні "Феофанія", однак залишив її близько 17 години. 
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Українська правда

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Теми: Сенцов політв'язні Крим


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