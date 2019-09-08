Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва

Сім'я звільненого режисера Олега Сенцова перетнула адмінкордон із окупованим Кримом і прямує до Києва для зустрічі з колишнім політв'язнем.

Джерело: власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов у Facebook

Фото з Facebook Іслямова

Пряма мова Іслямова: Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон із окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися.

Передісторія: