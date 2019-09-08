Додон анонсував зниження цін на російський газ напередодні нових виборів

Президент Молдови Ігор Додон анонсував угоду з РФ про зниження цін на газ.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяву Додона, зроблене на його Facebook-сторінці.

"Домовилися з Путіним: в цьому році підвищення тарифів на газ не буде, а в наступному можливе зниження ... Принципово домовилися і узгодили подальші кроки щодо співпраці в газовій галузі, що дозволяє вже на даному етапі оголосити про те, що тарифи для кінцевих споживачів не виростуть . Вже з 1 жовтня ціна поставляється російського газу для Молдови знизиться ", - обіцяє Додон.

Нагадаємо, економічний блок в уряді Молдови входить в квоту проєвропейського блоку ACUM.

Однак коаліція ACUM з проросійською партією соціалістів, чиїм лідером є Ігор Додон, вже за кілька днів має тріснути внаслідок парламенських виборів, запланованих на наступний рік.

При цьому РФ, традиційно підтримуючи соціалістів, раніше неодноразово йшла на торгове поступки Молдові (зокрема - скасовувала заборони на експорт ряду агарних товарів), демонструючи це як особисті досягнення Додона.