Луценко про Цемаха: Росія буде розігрувати карту образи Нідерландів
Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що РФ буде розігрувати карту образи з боку Нідерландів на Україну через видачу Росії підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.
Джерело: сторінка Луценка в Facebook
Пряма мова: Звичайно, цю карту образи голландського суспільства (ним же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі в Європі. Їхня ціль – зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збиття МН17. Протидія цьому – завдання вищого керівництва держави і МЗС.
…Я мав декілька розмов про нього (Цемаха – УП) і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі, і з президентом та його командою.
Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду, хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних – заочно.
Деталі: Луценко вважає, що ситуація з Цемахом не могла "зупиняти визволення українців, деякі з яких роками мужньо протистояли Кремлю".
Він додав, що як генпрокурор організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах – 74 українці на 306 в грудні 2017 року і 35 на 35 у суботу.
За його словами, обмін полонених і в’язнів Кремля – це не тільки напруження прокурорської і судової системи, але й максимальне моральне напруження.
Пряма мова: Як видати Гаджиєва, який вбив 7 наших і 8 поранив? Чи Прасолову, яка підірвала офіцера СБУ. Або як віддати підозрюваного Нідерландами в організації збиття МН17 Цемаха?
Для мене відповідь очевидна – це війна. І обмін наших бійців на солдатів агресора чи підконтрольних їм сепаратистів – не ганьба і не зрада. Визволення наших – священний обов‘язок держави.
Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж
Передісторія:
- У суботу відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха.
- Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
- Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту країни повідомив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
- Місцеві ЗМІ також повідомили, що після обміну прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
- Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
- Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили.
- Як пишуть ЗМІ, внаслідок операції з вивезення Цемаха з окупованого Донецька один боєць 74-го окремого розвідбату ЗСУ загинув, ще один – втратив ногу.
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