У Джонсона гарантують вихід Британії зі складу ЄС 31 жовтня

Британський уряд дотримується свого плану Brexit і не буде домагатися затримки виходу Британії з ЄС

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, про це заявили два міністри уряду Бориса Джонсона.

Ці заяви стали рекцією на заяву про відставку міністера з питань праці та пенсій Амбер Радд через виключення з лав партії депутатів, які не підтримали план жорсткого Brexit.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що проводячі "інтенсивні переговори" в Брюсселі, уряд Джонсона не буде відходити "від того, що деякі описують як жорстку стратегію Brexit".

"Виборці розуміють, що ми повинні дотримуватися плану", - пояснив Рааб.

Останній шанс для ЄС уникнути жорсткого Brexit – погодитися на британські ініціативи, які будуть озвучені 17 жовтна на засіданні Європейської Ради, додає міністр фінансів Сахід Джавід.

"Прем'єр-міністр піде на засідання ради 17 та 18 жовтня, і він намагатиметься укласти угоду з ЄС. Проте він не буде просити про продовження на цій зустрічі ", - заявив Джавід.