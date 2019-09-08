Денісова про ідею Москалькової: Від РФ немає ніяких пропозицій

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Неділя, 8 вересня 2019, 16:55
фото - Ельдар Сарахман, УП

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку РФ не надходило жодних пропозицій щодо угоди про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах, про яку заявила російський омбудсмен. 

Джерело: інтерв'ю Людмили Денісової ВВС-Україна

Пряма мова: "Я ... прочитала про це в новинах. Якщо вона (омбудсмен РФ Тетяна Москалькова - ред.) звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій". 

Також Денісова повідомила, що у списках, які було передано Москальковій та уповноваженим органам, які займаються питаннями звільнення, було 150 громадян України.

"Зараз була перша група з 35 осіб, яких вже повернули... Ми продовжуємо далі працювати над тим, щоб повернути всіх  ... Перемовини тривають, це лише початок", зазначила омбудсмен. 

Вона уточнила, що у цьому списку також є кримські татари. 

"Вони теж в цьому списку, адже ми не можемо розділяти так, ніби це - українці, а це - кримські татари. Всі вони - громадяни України і вони всі у списку", - повідомила Денісова. 

Що було раніше: Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і РФ угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

"Вважаю доречним у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", заявила російський омбудсмен. 

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Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут
  • Серед українців, які повернула Росія - політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також 24 моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки. 

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Теми: Росія Україна омбудсмен кримінал


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