Денісова про ідею Москалькової: Від РФ немає ніяких пропозицій

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку РФ не надходило жодних пропозицій щодо угоди про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах, про яку заявила російський омбудсмен.

Джерело: інтерв'ю Людмили Денісової ВВС-Україна

Пряма мова: "Я ... прочитала про це в новинах. Якщо вона (омбудсмен РФ Тетяна Москалькова - ред.) звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій".

Також Денісова повідомила, що у списках, які було передано Москальковій та уповноваженим органам, які займаються питаннями звільнення, було 150 громадян України.

"Зараз була перша група з 35 осіб, яких вже повернули... Ми продовжуємо далі працювати над тим, щоб повернути всіх ... Перемовини тривають, це лише початок", зазначила омбудсмен.

Вона уточнила, що у цьому списку також є кримські татари.

"Вони теж в цьому списку, адже ми не можемо розділяти так, ніби це - українці, а це - кримські татари. Всі вони - громадяни України і вони всі у списку", - повідомила Денісова.

Що було раніше: Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і РФ угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

"Вважаю доречним у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", заявила російський омбудсмен.

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