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Уряд Грузії очолив скандальний глава МВС

Неділя, 8 вересня 2019, 17:37

Парламент Грузії оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Представляючи депутатам урядову програму на 2019-2020 роки, екс-глава МВС, новопризначений глава уряду Гахарія заявив: "Окупація - це найбільша наша проблема".

"Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми маємо говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки", - заявив Гахарія і зазначив, що для подолання цієї проблеми необхідно використовувати "усі інструменти, крім війни".

Говорячи про зовнішню політику, Гахарія підкреслив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, максимально поглибить відносини з США у всіх сферах.

Представляючи депутатам дії уряду в сфері економіки, Гахарія зазначив, що держава буде максимально підтримувати бізнес. 

У своєму виступі він також звернув увагу на дії опозиції.

"У нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і модельованої реальності здійснює вплив на наших громадян, на їхню психіку і мораль. Це та руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напруженість на усіх напрямках", - заявив Гахарія.

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Що передувало: 

  • 20 червня у Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами.  Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера парламенту Грузії. 
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, згодом учасники протестів повернулися. 
  • Під час розгону акції протесту відбулися сутички, поліція застосувала гумові кулі та затримала кількох протестувальників. 
  • Внаслідок сутичок постраждали 240 людей, понад 30 журналістів, понад 100 осіб перебували у лікарнях.
  • Після цих подій спікер парламенту Грузії подав у відставку, однак протести поновилися. 
  • В МВС Грузії заявили про початок розслідування дій своїх співробітників під час сутичок з протестувальниками та відсторонення 10 осіб за розгін учасників протесту. У діях двох поліцейських виявили ознаки вчинення кримінального правопорушення. 
  • Після цього у Тбілісі неодноразово проводили акції та марші з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії. 

Теми: ГрузіяМВСакціїжертви
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