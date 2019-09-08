Уряд Грузії очолив скандальний глава МВС

Парламент Грузії оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Представляючи депутатам урядову програму на 2019-2020 роки, екс-глава МВС, новопризначений глава уряду Гахарія заявив: "Окупація - це найбільша наша проблема".

"Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми маємо говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки", - заявив Гахарія і зазначив, що для подолання цієї проблеми необхідно використовувати "усі інструменти, крім війни".

Говорячи про зовнішню політику, Гахарія підкреслив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, максимально поглибить відносини з США у всіх сферах.

Представляючи депутатам дії уряду в сфері економіки, Гахарія зазначив, що держава буде максимально підтримувати бізнес.

У своєму виступі він також звернув увагу на дії опозиції.

"У нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і модельованої реальності здійснює вплив на наших громадян, на їхню психіку і мораль. Це та руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напруженість на усіх напрямках", - заявив Гахарія.

Читайте також:

Росії нагадали про окупацію: чому Грузія повстала проти влади і до чого тут РФ

Що передувало: