У зоні ООС - шість порушень "тиші"
У неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 6 разів.
Джерело: прес-центр Об'єднаних сил
Деталі: Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї та застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Зокрема, поблизу Гранітного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, біля Красногорівки - з автоматичного гранатомета, біля Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
Біля н.п. Миколаївка позиції ОС обстрілювалися з великокаліберних кулеметів, в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
7 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових не було.
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