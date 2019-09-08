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У зоні ООС - шість порушень "тиші"

Неділя, 8 вересня 2019, 20:52

У неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 6 разів. 

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил

Деталі: Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї та застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Зокрема, поблизу Гранітного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, біля Красногорівки -  з автоматичного гранатомета, біля Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Біля н.п. Миколаївка позиції ОС обстрілювалися з великокаліберних кулеметів, в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

7 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових не було.

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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