У зоні ООС - шість порушень "тиші"

У неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 6 разів.

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил

Деталі: Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї та застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Зокрема, поблизу Гранітного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, біля Красногорівки - з автоматичного гранатомета, біля Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Біля н.п. Миколаївка позиції ОС обстрілювалися з великокаліберних кулеметів, в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

7 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових не було.