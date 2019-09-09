Говорити про зняття санкцій з Росії зарано – голова МЗС Франції

Зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом до Москви.

Джерело : "Радіо Свобода"

Ле Дріан на французькому телебаченні 8 вересня: "Ми не прямуємо до Москви, щоб зняти санкції".

Він додав, що для цього потрібен прогрес у стабілізації в Україні.

"Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі", – заявив голова французького дипломатичного відомства.

Міністеркв оборони Флоренс Парлі заявила про "велику кількість геостратегічних викликів, щодо яких у Франції та Росії спільні інтереси".

"Звісно, ми не погоджуємося в певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний та вимогливий діалог по всіх цих питаннях, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови", – сказала Парлі.

Вона планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.

Що цьому передувало: Напередодні президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном ймовірне проведення саміту в "нормандському форматі".​

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