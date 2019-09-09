Говорити про зняття санкцій з Росії зарано – голова МЗС Франції

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Понеділок, 9 вересня 2019, 08:38

Зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом до Москви.

Джерело: "Радіо Свобода"

Ле Дріан на французькому телебаченні 8 вересня: "Ми не прямуємо до Москви, щоб зняти санкції".

Він додав, що для цього потрібен прогрес у стабілізації в Україні.

"Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі", – заявив голова французького дипломатичного відомства.

Міністеркв оборони Флоренс Парлі заявила про "велику кількість геостратегічних викликів, щодо яких у Франції та Росії спільні інтереси".

"Звісно, ми не погоджуємося в певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний та вимогливий діалог по всіх цих питаннях, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови", – сказала Парлі.

Вона планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.

Що цьому передувало: Напередодні президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном ймовірне проведення саміту в "нормандському форматі".​

Передісторія:

  • Востаннє зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбувалася в Берліні у 2016 році.
  • Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".
  • За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
  • Санкції про Росії були вперше запроваджені у 2014 році після анексії Криму та початку агресії на сході України.

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Теми: санкції Росія Франція


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