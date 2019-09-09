По-осінньому вночі й по-літньому вдень: тиждень почнеться сухою погодою

Синоптики прогнозують, що початок другого тижня вересня в Україні буде теплим, на більшій території країни – без опадів.

Джерело : "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9 вересня невелика хмарність. Без опадів, лише ввечері на Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях та на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, в Карпатах та східних областях 7-9° тепла; вдень 24-29°.

9-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

10-11 вересня в Україні теж спостерігатиметься невелика хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні вночі 10 вересня короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 3-8 м/с, у південних й східних областях 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°.

12-13 вересня буде без опадів. Температура вночі 9-15°, вдень 21-27°.

У Києві та області 9 вересня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

10-11 вересня у столиці знову невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

12-13 вересня утримається суха погода. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.