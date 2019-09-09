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Помічник президента: Не всі в Україні хотіли обміну утримуваними

Понеділок, 9 вересня 2019, 11:22

Джерело: інтерв’ю помічника президента Андрія Єрмака Українській правді

Помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в Україні є сили, які не були зацікавлені у звільненні утримуваних у Росії українців. 

Пряма мова: "У мене немає доказів, хто намагався все зірвати. Але можу відверто сказати, що, справді, є сили, тут, всередині країни, які не були зацікавлені у звільненні. На щастя, у нас є новий президент, який виконує те, що пообіцяв". 

На уточнююче запитання журналістів, чи був включений Медведчук у процес перемовин і обміну утримуваними в Росії українцями, Андрій Єрмак повідомив, що кум Путіна не брав участі у цьому процесі.

Пряма мова: "Я не знаю про якісь спроби, знаю позицію нашого президента. Він заявляв багато разів про те, що ніяких залучень пана Медведчука в жодні процеси він не передбачає. І тому я можу сказати, що ніякої участі пан Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію – це його особистий піар".

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Що було раніше: 

У ніч на 30 серпня співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська близько 8 ранку написала, що переговори про обмін поки тривають.

Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут
  • З-поміж українців, які повернула Росія - політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також 24 моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки. 
  • Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, в Офісі президента активно займається міжнародним напрямком. До недавнього часу не був публічною особою. 

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіязвільненнязаручники
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