Помічник президента: Не всі в Україні хотіли обміну утримуваними

Джерело: інтерв’ю помічника президента Андрія Єрмака Українській правді

Помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в Україні є сили, які не були зацікавлені у звільненні утримуваних у Росії українців.

Пряма мова: "У мене немає доказів, хто намагався все зірвати. Але можу відверто сказати, що, справді, є сили, тут, всередині країни, які не були зацікавлені у звільненні. На щастя, у нас є новий президент, який виконує те, що пообіцяв".

На уточнююче запитання журналістів, чи був включений Медведчук у процес перемовин і обміну утримуваними в Росії українцями, Андрій Єрмак повідомив, що кум Путіна не брав участі у цьому процесі.

Пряма мова: "Я не знаю про якісь спроби, знаю позицію нашого президента. Він заявляв багато разів про те, що ніяких залучень пана Медведчука в жодні процеси він не передбачає. І тому я можу сказати, що ніякої участі пан Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію – це його особистий піар".

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Що було раніше:

У ніч на 30 серпня співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська близько 8 ранку написала, що переговори про обмін поки тривають.

Нагадаємо: