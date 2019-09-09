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Кремль досі відмовляється озвучувати список осіб, яких обміняли

Понеділок, 9 вересня 2019, 14:44

Джерело: Meduza

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну "35 на 35".

Деталі: Коли Пєскову нагадали, що він обіцяв озвучити повний список росіян, той сказав: "Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую". Пєсков також не став коментувати питання, чи отримають російське громадянство українці, які прибули по обміну в Москву.

Передісторія:

  • 7 вересня Україна і Росія провели обмін за схемою "35 на 35".
  • "Українська правда" публікувала список повернутих українців і список осіб, яких передали Кремлю. Російська влада офіційно не оприлюднювала списки обміну.
  • Після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Українська правда
Теми: РосіяполоненіПутін
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