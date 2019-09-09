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Визнав провину і розкаявся: шпигуну бойовиків дали 5 років в’язниці

Понеділок, 9 вересня 2019, 15:07

Джерело: прес-служба прокуратури Луганської області

Мешканця Новоайдарського району Луганської області засудили до 5 років позбавлення волі за шпигунство на користь терористів "ЛНР" та незаконне зберігання боєприпасів.

Дослівно: "47-річний поплічник терористів вступив у злочинну змову із розвідником розвідувальної роти одного з незаконних збройних формувань "другого армійського корпусу "Народної міліції ЛНР", та протягом січня-березня 2017 року здійснював збір та передачу інформації військового характеру щодо дислокації, переміщення, кількісного складу та озброєння підрозділів ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції.

Отримані дані використовувалися окупаційними терористичними військами для подальшого планування й проведення бойових операцій проти сил і засобів АТО, а також для здійснення обстрілів об’єктів нерухомості на території України, які призвели до тяжких наслідків".

Деталі: Терористи ОРЛО з допомогою отриманої від шпигуна інформації також намагалися просуватися на контрольовану українською владою територію Луганської області.

Крім того, під час обшуку у мешканні зловмисника виявили боєприпаси, вибухові пристрої та вибухові речовини.

Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Наразі Старобільський райсуд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Зокрема, зловмисника визнали винним у вчинені правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 263 ККУ (зберігання боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу) та ч. 3 ст. 110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України та держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, які призвели до тяжких наслідків).

Українська правда
Теми: Луганська областьЛНРсудшпигунствоДонбас
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