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"Голос" пропонує Раді урізати повноваження СБУ

Понеділок, 9 вересня 2019, 14:59

Джерело: сайт партії "Голос"

Фракція "Голосу" подала на розгляд Верховної Ради законопроект №2090, з якого має розпочатись реформа спеціальних органів України. 

Деталі: Йдеться про скорочення невластивих функцій Служби безпеки України у сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контррозвідувального захисту економіки держави.

Пряма мова: "В Україні наразі існує дві Служби безпеки України, або в самій службі існує два крила — ті, хто воюють з терористами й російськими окупантами, проводять спецоперації, і ті, хто заробляє і "кошмарить" бізнес. Ми пропонуємо забрати в СБУ невластиві цьому органу функції і, навпаки, перерозподілити ці кошти на тих, хто протидіє російським окупантам. Такий крок — це не лише "очистка" СБУ від тих, хто заробляє, зловживаючи службовим становищем, а також підтримка тих офіцерів, які захищають територіальну цілісність країни".

У "Голосі" вважають, за нинішніх повноважень СБУ здатна паралізувати діяльність не лише окремих компаній, а й цілих напрямків. 

Пряма мова: "Ліквідація припинить дискредитацію спецслужби та дозволить нарешті переорієнтувати її зусилля з тиску на бізнес — на вирішення справжніх проблем безпекового сектору країни на шостому році війни".

Законодавці пропонують також скоротити чисельність особового складу СБУ та внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Чому це важливо: 

  • Ліквідація невластивих СБУ функцій, комплексне реформування спецслужби збільшить інвестиційну привабливість України для міжнародних компаній, для яких тиск правоохоронців на бізнес — це сигнал відсутності у країні верховенства права.
  • 50% іноземних інвесторів вважають саме репресивні дії правоохоронних органів перешкодою для інвестицій.
  • Реформування СБУ в частині позбавлення невластивих для спецслужби функцій боротьби з корупцією, організованою та економічною злочинністю – одна з основних вимог до України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Українська правда
Теми: ГолосВерховна Рада
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