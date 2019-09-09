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У Меркель відреагували на передачу Цемаха Росії

Понеділок, 9 вересня 2019, 15:28
У Меркель відреагували на передачу Цемаха Росії

Джерело: Укрінформ

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що передача Росії Володимира Цемаха не зупинить слідство у справі збиття літака МН17.

Пряма мова Зайберта: "Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення однієї людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних".

Деталі: Колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах, якого Україна видала Росії, міг свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17. Нідерланди просили Київ не віддавати бойовика. Проте Росія вимагала видати Цемаха в обмін на українських політв’язнів. Саме через нього затримувався процес обміну полоненими.

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Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
  • Нідерландські видання NOSі nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися

Теми: MH17тероризм
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