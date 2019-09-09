Крадіжка газу зі свердловини призвела до масштабної пожежі на Сумщині

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Понеділок, 9 вересня 2019, 16:25

Джерело: сайт Національної поліції

На Сумщині поліція викрила злочинну групу, яку підозрюють у пошкодженні газоконденсатної свердловини, що призвело до масштабної пожежі.

 

Пряма мова: "Пожежа сталася в полі на законсервованій свердловині Анастасівського родовища Охтирканафтогаз. Ця свердловина не експлуатується 1,5 року. Вогонь повністю знищив автомобіль КАМАЗ, що там знаходився, та технічне обладнання свердловини". 

 

Деталі: Вночі 7 вересня до чергової частини Роменського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с.Анастасівка Роменського району, на свердловині №121 виникла пожежа. 

На місце події виїхали керівництво, слідчо-оперативна група відділу поліції, експертна служба. 

У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські затримали одного з членів групи і розшукують його спільників. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Поліцейські кваліфікували цю подію за ч.3 ст.292 КК України "Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо та нафтопродуктопроводів, що призвело до пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків".

Українська правда

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Теми: пожежа нафта поліція контрабанда


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