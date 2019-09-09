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У Британії набув чинності закон, що блокує Brexit без угоди 31 жовтня

Понеділок, 9 вересня 2019, 18:00

У Британії набув чинності схвалений минулого тижня закон, який завадить прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

Про це заявив спікер Палати лордів Норман Фаулер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий закон, схвалений королевою, передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Однак Джонсон сказав, що краще помре, ніж піде на перенесення, і уряд вже консультується зі своїми адвокатами, шукаючи лазівки у законі, щоб обійти його, сказало джерело, знайоме з цим питанням, пише Bloomberg.

Нагадаємо:

  • Після проведення пленарного засідання ввечері 9 вересня робота парламенту Великої Британії буде призупинена до 14 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitВелика Британія
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