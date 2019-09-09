Новини 9 вересня: стан здоров’я звільнених українців, візит Зеленського до США

У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українців, 23 вересня Зеленський відвідає США – новини, які були актуальні 9 вересня.

Про здоров’я звільнених

Наразі в лікарні "Феофанія" перебувають 8 українців, яких 7 вересня повернулися до України з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає. Станіслава Клиха перевели в спеціалізоване відділення військового шпиталю, бо він потребує спеціалізованої медичної допомоги, а в "Феофанії" по профілю її не могли надати.

Стан здоров’я 24 українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження.

Про Зе!візит до США

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський відвідає 23 вересня США для участі в Генасамблеї ООН.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Депутати фракції "Голос" пропонують запровадити кримінальну відповідальність за самовільне ведення політиками "переговорів" із російськими чиновниками, а також вимагають від команди Володимира Зеленського плану деокупації.

Мер Києва Віталій Кличко навів приклад того, як глава Офісу президента Андрій Богдан, порівнюючи бюджети Києва і Праги, маніпулює інформацією.

У Кремлі заявили, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною дає підставу для "обережного оптимізму в пошуку шляхів нормалізації відносин".

У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого звинувачували в держзраді і обміняли серед інших на українців, заявив, що не писав заяви на обмін, а документ опублікований прес-секретарем екс-генпрокурора Юрія Луценка – підробка.