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Фільм про 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95"

Понеділок, 9 вересня 2019, 22:21

Джерело: відповідь на запит Українських Новин до Офісу президента

Присвячене 100 дням роботи інтерв'ю президента Володимира Зеленського акторові серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану зняла за свої гроші студія "Квартал 95".

Дослівно: "В Офіс президента звернулося ТОВ "Студія Квартал 95" з проханням про інтерв'ю глави держави для фільму "100 днів президента України Володимира Зеленського".

 

Деталі: Представники Офісу президента також відзначили, що не володіють інформацією щодо вартості виготовлення програми.

Що було раніше: 31 серпня телеканал "1+1" показав записане інтерв'ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.

Анонс був розміщений на сайті телеканалу, а також був поширений в соцмережі студією "Квартал 95".

Нагадаємо:

  • Серіал "Слуга народу", де був сформований образ президента Зеленського, транслював під час виборчої кампанії телеканал "1+1", співвласником якого є бізнесмен Ігор Коломойський.
  • Вже під час президентства Зеленського глава його Офісу Андрій Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".

Теми: ЗеленськийКвартал
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