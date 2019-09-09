Фільм про 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95"

Джерело: відповідь на запит Українських Новин до Офісу президента

Присвячене 100 дням роботи інтерв'ю президента Володимира Зеленського акторові серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану зняла за свої гроші студія "Квартал 95".

Дослівно: "В Офіс президента звернулося ТОВ "Студія Квартал 95" з проханням про інтерв'ю глави держави для фільму "100 днів президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Представники Офісу президента також відзначили, що не володіють інформацією щодо вартості виготовлення програми.

Що було раніше: 31 серпня телеканал "1+1" показав записане інтерв'ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.

Анонс був розміщений на сайті телеканалу, а також був поширений в соцмережі студією "Квартал 95".

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