Адвокат припустив, хто може бути у другому раунді обміну
Джерело: адвокат українських політв'язнів у Росії Ілля Новіков у коментарі "Громадському"
Звинувачені у шпигунстві Валентин Виговський та Ігор Кияшко можуть опинитися у наступному списку на обмін полоненими між Україною і Росією.
Деталі: Крім Виговського та Кияшка, Новіков сподівається, що у другому раунді перемовин стосовно обміну з’явиться ув'язнений Олексій Черній – останній учасник групи Олега Сенцова. Йому залишилося півтора року з зазначеного російським судом терміну.
Адвокат відзначив, що крім Едема Бекірова, ніхто з кримських татар не потрапив до списку на обмін.
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Нагадаємо:
- 5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Валентина Виговського, затриманого в Криму у вересні 2014 року за "шпигунство" на користь України, до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ у березні 2016 року визнав законним цей вирок.
- Громадянина України Ігоря Кияшка затримали в Нижньому Новгороді 10 квітня 2018 року. Російські слідчі органи звинуватили його в шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків.
- Дружина Кияшка пояснила, що він поїхав до Нижнього Новгорода по ліки для трирічного сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока.
- 3 липня Національна асоціація адвокатів України заявила, що ФСБ Росії не допускає захист до обвинувачуваного в шпигунстві українського адвоката Ігоря Кияшка.
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