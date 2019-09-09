Адвокат припустив, хто може бути у другому раунді обміну

Джерело: адвокат українських політв'язнів у Росії Ілля Новіков у коментарі "Громадському"

Звинувачені у шпигунстві Валентин Виговський та Ігор Кияшко можуть опинитися у наступному списку на обмін полоненими між Україною і Росією.

Деталі: Крім Виговського та Кияшка, Новіков сподівається, що у другому раунді перемовин стосовно обміну з’явиться ув'язнений Олексій Черній – останній учасник групи Олега Сенцова. Йому залишилося півтора року з зазначеного російським судом терміну.

Адвокат відзначив, що крім Едема Бекірова, ніхто з кримських татар не потрапив до списку на обмін.

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