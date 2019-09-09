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Звільнені моряки зустрілися з митрополитом Епіфанієм

Понеділок, 9 вересня 2019, 23:53

Джерело: Епіфаній у Facebook

Українські моряки, звільнені з російських в'язниць в рамках обміну полоненими, зустрілися з предстоятелем Української православної церкви Єпіфанієм.

Пряма мова: "Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей…

Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру. В анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України. 

Ми також маємо повернути їх додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому".

 

Знати більшеОбмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Українська правда
Теми: морякиЕпіфаній
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