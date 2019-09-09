Звільнені моряки зустрілися з митрополитом Епіфанієм

Джерело: Епіфаній у Facebook

Українські моряки, звільнені з російських в'язниць в рамках обміну полоненими, зустрілися з предстоятелем Української православної церкви Єпіфанієм.

Пряма мова: "Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей…

Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру. В анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України.

Ми також маємо повернути їх додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому".

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