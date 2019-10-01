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Прем'єр-міністр запевнив, що влада не планує підвищувати податки

Вівторок, 1 жовтня 2019, 01:40
Прем'єр-міністр запевнив, що влада не планує підвищувати податки

Кабінет Міністрів не планує підвищувати податки, а навпаки - створюватиме стимули для бізнесу і громадян.

Джерело: виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Укрінформ.

"Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - запевнив голова уряду.

За словами прем'єр-міністра, держава, навпаки, має створювати такі стимули для бізнесу і громадян, щоб вони не боялися мати справу з нею, "щоб вони вкладали свої кошти у свою справу і розвивали Україну", - наголосив Гончарук.

Нагадаємо:

  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні поточного року.
  • У заяві МВФ про завершення візиту, окрім позитивних моментів, також йде мова про "занизькі темпи зростання в порівнянні з сусідніми країнами" та "слабке бізнес-середовище".
  • В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці, панікувати з приводу того, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди, немає підстав, заявляв прем'єр Олексій Гончарук.

"Українська правда" у Threads

Теми: Гончарукподатки
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