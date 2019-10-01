"Цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій" — представник уряду ФРН про санкції проти РФ

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 02:45

Уряд Німеччини не вважає, що недавній обмін полоненими між Україною і Росією і демілітаризація в районі Станиці Луганській може посприяти початку скасування санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії. 

Джерело: слова представника уряду ФРН Штеффена Зайберта на пресконференції, передає DW.

Представник уряду ФРН заявив, що Берлін вітав обмін полоненими та звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. Хоча, за його словами, Росія повинна була зробити це вже давно.

Другим позитивним моментом він вважає прогрес в районі Станиці Луганської.

"Але цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення у справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він.

Нагадаємо:

  • Європейський Союз у четвер офіційно  погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2020 року.
  • Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.
  • Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації  ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.

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Теми: Німеччина Росія санкції


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