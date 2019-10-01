"Цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій" — ФРН про санкції проти РФ
Уряд Німеччини не вважає, що недавній обмін полоненими між Україною і Росією і демілітаризація в районі Станиці Луганській може посприяти початку скасування санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії.
Джерело: слова представника уряду ФРН Штеффена Зайберта на пресконференції, передає DW.
Представник уряду ФРН заявив, що Берлін вітав обмін полоненими та звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. Хоча, за його словами, Росія повинна була зробити це вже давно.
Другим позитивним моментом він вважає прогрес в районі Станиці Луганської.
"Але цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення у справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він.
Нагадаємо:
- Європейський Союз у четвер офіційно погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2020 року.
- Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.
- Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.