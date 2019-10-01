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Головні новини понеділка і ночі: Зеленський звільнив Данилюка, а Помпео слухав Трампа 

Вівторок, 1 жовтня 2019, 07:57

Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО, держсек США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови Трампа та Зеленського — новини, які були актуальні 30 вересня.

Про Данилюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про розмову президентів

Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала підставою для можливого імпічменту президента Америки.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрамп
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