Головні новини понеділка і ночі: Зеленський звільнив Данилюка, а Помпео слухав Трампа 

Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО, держсек США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови Трампа та Зеленського — новини, які були актуальні 30 вересня.

Про Данилюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про розмову президентів

Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала підставою для можливого імпічменту президента Америки.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги".

Кабінет міністрів у наступні 5 років планує розширити перелік безвізових країн ще 14 державами.

Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн.

Бойовики-джихадисти здійснили напад на американську тренувальну базу в Сомалі, де інструктори з США проводили підготовку місцевих спецпризначенців.