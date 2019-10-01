Сенат США розгляне імпічмент Трампу, якщо це підтримає Палата представників

Сенат США муситиме розглянути питання імпічменту президенту Дональду Трампу, якщо Палата представників проголосує за це.

Джерело: коментар лідера республіканської більшості у сенаті Мітча Макконнелла телеканалу CNBC.

Пряма мова: "Я не матиму іншого вибору, окрім як взяти питання до розгляду".

"Як довго це триватиме – це вже інше питання, але я не матиму іншого вибору, окрім взяти його до розгляду на основі правил Сенату про імпічмент".

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