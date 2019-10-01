Сенат США розгляне імпічмент Трампу, якщо це підтримає Палата представників
Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:11
Сенат США муситиме розглянути питання імпічменту президенту Дональду Трампу, якщо Палата представників проголосує за це.
Джерело: коментар лідера республіканської більшості у сенаті Мітча Макконнелла телеканалу CNBC.
Пряма мова: "Я не матиму іншого вибору, окрім як взяти питання до розгляду".
"Як довго це триватиме – це вже інше питання, але я не матиму іншого вибору, окрім взяти його до розгляду на основі правил Сенату про імпічмент".
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргуненазваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
Українська правда