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У Білорусі не бачать сенсу в російській військовій базі на своїй території

Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:57

У розміщенні російської військово-повітряної бази на території Білорусі немає ніякого сенсу, тому у порядку денному російсько-білоруських відносин це питання не стоїть.

Джерело: інтерв'ю глави МЗС Білорусі Володимира Макея РБК.

Пряма мова: "З урахуванням розвитку сучасних технологій в цьому немає сенсу. Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, про що і йшла мова, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети".

"Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні".

Деталі: Макей запевняє, що таке рішення Мінська не пов'язане з позицією європейських сусідів, тому що "ніколи в Білорусі не будуть приймати принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил".

За його словами, якщо керівництво Білорусі приймає рішення, то воно керується тільки одним принципом: відповідає це національним інтересам чи ні.

Раніше в інтерв'ю газеті "Коммерсант" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу "неприємним епізодом".

Разом з тим він зазначив, що головним є те, що в Мінську підтверджують союзницький характер відносин з Москвою.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіязброя
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