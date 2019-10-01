В ОРЛО бойовики змушують жителів міняти українські автономери на свої

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 10:33

У тимчасово окупованому Луганську бойовики висунули умову водіям - до кінця року змінити українські автономери на номери терористичної організації "ЛНР".

Джерело: LIGA.net з посиланням на місцевих жителів, які говорили на правах анонімності.

Пряма мова луганчанина: "Затягують зашморг. До кінця року сказали поміняти всім номера на машинах, інакше погрожують штрафами. В "МРЕВ" вже з ранку черги зараз".

Інший співрозмовник додав, що "таким чином вони вирішили наповнити бюджет".

Пряма мова: "Треба ж звідкись качати гроші, тому і придумали "новшевство", за яке потрібно викласти близько 1000 рублів".

Деталі: Проукраїнськи налаштовані водії не поспішають міняти номери на машинах, сказав місцевий житель, визнавши, що багато хто все-таки боїться наслідків і змінює автономери.

При цьому українські автономери не забирають.

"Це як з паспортами. Український паспорт ніхто не забирає, але ти можеш оформити ще й паспорт Росії", - пояснило джерело.

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Теми: ОРДЛО Луганськ окупація ЛНР


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