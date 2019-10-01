Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія готується до повного переходу освіти на латиську мову

Вівторок, 1 жовтня 2019, 11:12

Коаліція у латвійському парламенті чекає від Міністерства освіти і науки та міністра Ілгі Шуплінскі пропозиції щодо повного переходу на навчання латиською мовою на всіх рівнях освіти , який раніше концептуально підтримав уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Думаю, ніхто не говорить про дуже різкі або радикальні кроки, але потрібно внести ясність про те, куди ми йдемо і чого досягнемо", - пояснив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.

Він підкреслив, що в Латвії одна державна мова, і на її основі повинна проходити інтеграція суспільства. "Щоб кожна молода людина мала можливість краще вчитися в середній школі, потрібно забезпечити, щоб до середньої школи державна мова була повністю освоєна", - сказав він.

Тиждень тому партії концептуально домовилися про рух до повного переходу освіти на державну мову. Комісія Сейму з освіти, науки і культури доручить міністру розробити план такого переходу.

Минулого тижня парламентська коаліція також схвалила законопроєкт, який зобов'язує самоврядування забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках.

У зв’язку з планами влади здійснити перехід освіти на державну мову Російський союз Латвії оголосив про наміри провести протестну демонстрацію.

Читайте також: "Міністр освіти Латвії: Шкільна реформа не залишить підґрунтя для "русского мира"

Теми: Латвіямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Латвія
Президент Латвії: "Вагнерівці" у Білорусі збільшують загрозу гібридної війни
Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Проросійського пропагандиста оштрафували у Латвії за підтримку Росії
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: