Синоптик обіцяє "унікальну" осінню середу

У середу по всій території України встановиться суха і тепла погода.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"2 жовтня, в Україні буде унікальний синоптичний день. У найближчій перспективі такого не видно. Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів", - написала вона.

"Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер. У Києві завтра буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів", - додала вона.

За словами Діденко вже 3-го жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.