Порошенко у 2018 році говорив із політологом про можливість не балотуватись

П'ятий президент Петро Порошенко у липні 2018-го обговорював із політтехнологом можливість не балотуватись на другий термін.

Джерело: інтерв’ю політтехнолога Порошенка, колишнього нардепа Ігоря Гриніва hromadske.

Пряма мова Гриніва: "Тоді відбулася моя ключова розмова з Петром Олексійовичем. Вона мала приблизно такий характер, що з погляду ситуації, яка склалася, можливо не треба йти на другий термін. Але з іншого боку, чи пробачимо ми собі з погляду громадян цієї держави, якщо потім щось буде зовсім не так? Вибачте за пафос, але це вже питання громадянського обов’язку", - сказав Гринів.

Деталі: За словами Гриніва, під час тієї виборчої кампанії Порошенку йшлося "не тільки про владу, а про більш серйозні речі: про саму суть української держави". У самій поразці Порошенка політтехнолог бачить кілерську функцію телебачення і зокрема телеканалу "1+1".

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