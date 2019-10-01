Порошенко у 2018 році говорив із політологом про можливість не балотуватись

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 11:56

П'ятий президент Петро Порошенко у липні 2018-го обговорював із політтехнологом можливість не балотуватись на другий термін.

Джерело: інтерв’ю політтехнолога Порошенка, колишнього нардепа Ігоря Гриніва hromadske.

Пряма мова Гриніва: "Тоді відбулася моя ключова розмова з Петром Олексійовичем. Вона мала приблизно такий характер, що з погляду ситуації, яка склалася, можливо не треба йти на другий термін. Але з іншого боку, чи пробачимо ми собі з погляду громадян цієї держави, якщо потім щось буде зовсім не так? Вибачте за пафос, але це вже питання громадянського обов’язку", - сказав Гринів.

Деталі: За словами Гриніва, під час тієї виборчої кампанії Порошенку йшлося "не тільки про владу, а про більш серйозні речі: про саму суть української держави". У самій поразці Порошенка політтехнолог бачить кілерську функцію телебачення і зокрема телеканалу "1+1".

Передісторія:

  • Про свою участь у виборчій кампанії 2019 року Порошенко оголосив 29 січня, виступаючи на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".
  • На виборах президента у другому турі шоумен Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка з результатом 73,22% до 24,45%.

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Теми: Порошенко


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