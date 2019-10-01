В РФ планують роздавати російські паспорти іноземцям

Російська влада має намір дозволити іноземцям при прийомі у громадянство РФ не відмовлятися від їхнього першого громадянства.

Джерело: федеральний бюджет РФ на 2020-2022 роки, РБК.

Деталі: "У перспективі реалізація заходів міграційної політики дозволить <...> виключити обов'язкову вимогу відмови від іншого громадянства для іноземних громадян, які приймають громадянство Російської Федерації", - наголошується в прогнозі, підготовленому Мінекономрозвитку і схваленому урядом Росії.

У Мінекономрозвитку РФ відзначають, що підвищення міграційної привабливості Росії допоможе перекрити природне зменшення населення.

За січень-липень 2019 року природний спад населення склав 209,7 тис. осіб, а міграційний приріст склав лише 154 тис. осіб, випливає з даних Росстату. У другому кварталі року чисельність робочої сили в Росії скоротилася в річному вираженні на 1 млн.

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