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В РФ планують роздавати російські паспорти іноземцям

Вівторок, 1 жовтня 2019, 12:12

Російська влада має намір дозволити іноземцям при прийомі у громадянство РФ не відмовлятися від їхнього першого громадянства.

Джерело: федеральний бюджет РФ на 2020-2022 роки, РБК.

Деталі: "У перспективі реалізація заходів міграційної політики дозволить <...> виключити обов'язкову вимогу відмови від іншого громадянства для іноземних громадян, які приймають громадянство Російської Федерації", - наголошується в прогнозі, підготовленому Мінекономрозвитку і схваленому урядом Росії.

У Мінекономрозвитку РФ відзначають, що підвищення міграційної привабливості Росії допоможе перекрити природне зменшення населення.

За січень-липень 2019 року природний спад населення склав 209,7 тис. осіб, а міграційний приріст склав лише 154 тис. осіб, випливає з даних Росстату. У другому кварталі року чисельність робочої сили в Росії скоротилася в річному вираженні на 1 млн.

Нагадаємо: 

  • 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Станом на серпень у Росії заявили, що видали уже 25 тисяч паспортів українцям, які проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей.
  • Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
  • В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіягромадянствопаспорт
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