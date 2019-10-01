Кличко: Джуліані – фанат України, про Байдена не говорили

Міський голова Києва Віталій Кличко називає адвоката президента США Руді Джуліані "фанатом України" і запевняє, що про основного суперника Дональда Трампа на прийдешніх президентських виборах у США Джо Байдена не говорив із ним.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів форуму "Kyiv Smart City"

Деталі: Кличко зазначив, що знайомий із Джуліані понад 15 років і цінує його як найуспішнішого мера в США, а також як великого фаната спорту, який кілька разів був на боксерських боях Віталія і його брата Володимира.

Пряма мова: "І я дуже переживаю за нього, оскільки знаю, що він є великим фанатом України і готовий зробити все, щоб побачити Україну демократичною та сучасною країною...

Ми не говорили з ним про Байдена. Ми говорили про державу, ми говорили про Київ, і я потребував порад, оскільки у нього є величезний досвід як у мера".

Кличко також зазначив, що ніколи не мав бізнесу з Джуліані, "ніколи не позичав грошей ні у нього, ні йому".

"Я не відповідаю за міжнародну політику, я є мером Києва і відповідаю за своє місто", – зазначив мер Києва.

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