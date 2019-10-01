Кличко: Джуліані – фанат України, про Байдена не говорили

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:13

Міський голова Києва Віталій Кличко називає адвоката президента США Руді Джуліані "фанатом України" і запевняє, що про основного суперника Дональда Трампа на прийдешніх президентських виборах у США Джо Байдена не говорив із ним.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів форуму "Kyiv Smart City"

Деталі: Кличко зазначив, що знайомий із Джуліані понад 15 років і цінує його як найуспішнішого мера в США, а також як великого фаната спорту, який кілька разів був на боксерських боях Віталія і його брата Володимира.

Пряма мова: "І я дуже переживаю за нього, оскільки знаю, що він є великим фанатом України і готовий зробити все, щоб побачити Україну демократичною та сучасною країною...

Ми не говорили з ним про Байдена. Ми говорили про державу, ми говорили про Київ, і я потребував порад, оскільки у нього є величезний досвід як у мера".

Кличко також зазначив, що ніколи не мав бізнесу з Джуліані, "ніколи не позичав грошей ні у нього, ні йому".

"Я не відповідаю за міжнародну політику, я є мером Києва і відповідаю за своє місто", – зазначив мер Києва.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • У США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
  • Джо Байден ще у 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings Злочевського.
  • Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.
  • Його син Ендрю Джуліані з березня 2017 року працює асистентом із комунікацій у Білому Домі.

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Теми: Віталій Кличко США скандал


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