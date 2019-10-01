Нідерланди просять РФ допомогти з допитом Цемаха, звільненого Україною
Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти в пошуку Володимира Цемаха, якого голландська влада хотіла допитати у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на посла Роба Свартбола.
Пряма мова: "Нещодавно відбувся обмін між Росією та Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури по допомогу, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї".
Деталі: За інформацією ЗМІ, переданий українською стороною Росії в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб Володимир Цемах повернувся на непідконтрольну Україні територію Донбасу.
Передісторія:
- Володимир Цемах проживав у місті Сніжне Донецької області. У 2014 році на початку збройного конфлікту на Донбасі він став там командиром протиповітряної оборони т.зв. "ДНР".
- У кінці червня 2019 року Цемаха схопили у Сніжному українські спецслужби й вивезли на контрольовану Києвом територію.
- Дочка Цемаха живе в Харцизьку.
- Малайзійський Boeing, що летів із Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, було збито 17 липня 2014 року під Донецьком у зоні збройного конфлікту на Донбасі. На борту були 298 осіб, усі вони загинули.
- За даними розслідувачів, до катастрофи пасажирського авіалайнера причетна Росія, але Кремль заперечує провину росіян.
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