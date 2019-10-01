Нідерланди просять РФ допомогти з допитом Цемаха, звільненого Україною

Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти в пошуку Володимира Цемаха, якого голландська влада хотіла допитати у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на посла Роба Свартбола.

Пряма мова: "Нещодавно відбувся обмін між Росією та Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури по допомогу, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї".

Деталі: За інформацією ЗМІ, переданий українською стороною Росії в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб Володимир Цемах повернувся на непідконтрольну Україні територію Донбасу.

Передісторія: